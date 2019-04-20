Лукашенко рассказал какие новшества ждут Куропаты

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По словам Александра Лукашенко, люди, которым было поручено навести порядок в урочище Куропаты, отнеслись к заданию с душой.

Фото со страницы Партии БНФ в соцсети

Как заявил он журналистам 20 апреля, сегодня не стоит преувеличивать градус политизации темы Куропат.

Он напомнил, что на этом объекте «выросли многие наши оппозиционные политики».


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Лукашенко заявил, что тема Куропат стала той, которая должна быть в обществе: «Я уже думал, что никто больше не будет эту проблему политизировать, и никто не будет наживаться на этой теме как политик. А нет...».

На «Большом разговоре», напомнил глава государства, он сказал, если необходима помощь президента в наведении порядка в урочище, он постарается.

«Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти», - поделился он планами.
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Тэги: Куропаты Персона: Александр Лукашенко

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