Более 800 членов БНП вышли из организации после давления властей

За последние три месяца из-за давления со стороны нанимателей ряды Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников (БНП) были вынуждены покинуть свыше 800 членов. Об этом на XI отчетно-выборном съезде профсоюза 20 апреля в Минске сообщила секретарь-казначей БНП Снежана Гринцевич.

В частности, по ее словам, из профсоюза вышло более 600 работников ОАО «Беларуськалий», 180 работников УСП «Трест «Реммонтажстрой» и 40 работников предприятия «Калийспецтранс». Все эти организации находятся в Солигорске (Минская область).

Гринцевич сообщила, что с учетом выбывших на 1 апреля этого года в БНП состояли 5.147 членов. По ее словам, помимо упомянутых организаций у профсоюза также есть первичные организации на ОАО «Мозырьский НПЗ», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» (Новополоцк) и ОАО «Белшина» (Бобруйск), а также две отдельные региональные организации — в Солигорске и Новополоцке.

«Впервые за последнее десятилетие нам удалось зарегистрировать первичную профсоюзную организацию независимого профсоюза, — сообщила она. — Мы трижды готовили пакеты документов, подавали заявления о госрегистрации в Солигорский райисполком. Были получены два решения об отказе в госрегистрации, не содержавших аргументированных разъяснений, по каким именно причинам отказано. И только с третьей попытки 15 января 2019 года Солигорский райисполком зарегистрировал первичную профсоюзную организацию работников УСП «Трест «Реммонтажстрой». 12 марта 2019 года состоялась первая отчетно-выборная конференция. Избран новый руководящий состав и контролирующие органы организаций».

«Помимо этого была попытка создания профсоюзной организации транспортного унитарного предприятия «Калийспецтранс». Это предприятие аналогично «Реммонтажстрою» было выведено из состава ОАО «Беларуськалий» по причине реорганизации. Более 40 человек данного предприятия являлись членами БНП. 29 января 2019 года было проведено оргсобрание по созданию первичной профсоюзной организации, на котором присутствовали 11 работников «Калийспецтранса». Но уже через день после собрания, после оказанного на них давления со стороны администрации, работники начали массово писать заявление на выход из независимого профсоюза», — отметила секретарь-казначей профсоюза.

Сейчас, по словам Гринцевич, на членов независимого профсоюза — работников солигорских предприятий оказывается «системное давление», которое началось с момента регистрации первичной профсоюзной организации «Трест «Реммонтажстрой».

Она также сообщила, что после давления на работников предприятий, результатом которого стал их массовый выход из БНП, началась «информационная кампания солидарности с независимым профсоюзом на «Беларуськалии» и «Тресте «Реммонтажстрой».

В этой кампании, по ее словам, приняли участие активисты Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Независимого профсоюза горняков Украины, Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, Профсоюза аграрного хозяйства, торговли и промышленности Грузии, активисты профсоюзов строительной отрасли Швеции, Великобритании, Украины, Македонии, Грузии и Италии, глобальный профсоюз IndurtriALL, Международная конфедерация профсоюзов и другие.