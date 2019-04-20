Фотофакт. В Белыничах пьяный водитель протаранил бетонный забор

Пьяное дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 апреля, примерно в полдень на улице Садовой.

По информации Госавтоинспекции региона, 24-летний пьяный водитель вылетел за пределы дорожной части и протаранил своей «Хондой» бетонный забор.

В отношении водителя составлен административный протокол – ему грозит штраф до 100 базовых величин, а также лишение прав на три года.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети