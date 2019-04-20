Председателем БНП избран Максим Позняков

Председателем Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников (БНП) избран Максим Позняков. Такое решение 20 апреля в Минске приняли делегаты XI отчетно-выборного съезда БНП.

В этой должности он сменил Николая Зимина, который возглавлял профсоюз в течение двух сроков, начиная с апреля 2011 года. До настоящего времени Позняков был заместителем председателя первичной организации БНП на ОАО «Нафтан» (Новополоцк).

За кандидатуру Познякова проголосовал 41 делегат, против — 8, воздержались — 4. Профсоюзный лидер был избран на безальтернативной основе. Председатель первичной организации БНП на ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов и заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Сергей Антусевич, чьи кандидатуры были предложены, от участия в выборах отказались.