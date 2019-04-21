Тадеуш Кондрусевич: вся Беларусь должна воскресать к новой духовной жизни

Католики, греко-католики и значительная часть протестантов отмечают древнейший и самый важный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Фото из архива БелаПАН

Накануне вечером во всех католических костелах, греко-католических часовнях и протестантских молитвенных домах Беларуси прошли праздничные богослужения.

В пастырском послании председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич отметил, что торжество Воскресения Христа «является хорошим поводом для того, чтобы поразмышлять как над тайной воскрешения Иисуса из мертвых, так и над необходимостью духовного возрождения нас и нашего общества».

По его словам, правда воскресения открыла путь «к нашему духовному возрождению и стала своеобразным «дорожным знаком» в нашей повседневной жизни». Но эта правда также призывает к духовной работе над самим собой.

«Кроме нашего личного воскресения, необходимо также и общественное, — говорится в послании. — Вся наша страна должна воскресать к новой духовной жизни. Социально-политические перемены 1990-х годов прошлого века дали новые возможности. До этого благословенного времени наша страна шла дорогой страданий за веру и одновременно дорогами ее мужественного исповедания и молитвы».

Римско-католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архиепархией и тремя епархиями — Витебской, Гродненской и Пинской. По статистическим данным за 2013-2016 годы, опубликованным на портале костела, к католической вере себя причисляют свыше 1,4 млн граждан страны, объединенных в 486 приходов. Среди них около 10 тысяч греко-католиков.

Количество протестантов в Беларуси оценивается, по различным данным, от 200 тысяч до 500 тысяч, отмечает БелаПАН.