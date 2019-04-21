Кубок федерации. Соболенко проиграла Барти. Австралия вышла вперед

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Австралия вышла вперед в полуфинальном матче Мировой группы Кубка федерации против Беларуси. Встреча проходит в Брисбене.

Арина Соболенко. Фото SMP Images / fedcup.com

Рано утром по минскому времени 21 апреля Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) проиграла девятой ракетке планеты Эшли Барти — 2:6, 2:6.

Днем ранее Соболенко победила Саманту Стосур (77) — 7:5, 5:7, 6:3, а затем Виктория Азаренко (61) проиграла Эшли Барти  — 6:7, 3:6.

Таким образов счет в матче стал 2-1 в пользу Австралии.

Сегодня состоятся еще два матча. Виктория Азаренко встретится с Самантой Стосур. После этого на корт выйдут пары: Вера Лапко (105-е место в парном рейтинге) и Лидия Морозова (41) против Барти (9) и Стосур (17).
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Тэги: Кубок федерации Персона: Арина Соболенко Эшли Барти Виктория Азаренко Саманта Стосур Город: Брисбен

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