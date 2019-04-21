Минское «Динамо» одолело «Торпедо», а БАТЭ взял верх над «Славией»
Сегодня тремя матчами заканчивается программа четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В пятницу-субботу прошли пять поединков. тметим непростые победы минского «Динамо» и БАТЭ:
- «Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).
- «Минск» – «Дняпро» – 0:0.
- «Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).
- «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).
- «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).
Сегодня пройдут следующие поединки:
- «Слуцк» – «Ислочь» (Начало в 15:00; стадион госколледжа);
- «Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) (17:00, стадион ФК «Минск»);
- «Гомель» – «Шахтер» (19:45, стадион «Центральный»).
Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:
- Динамо (Мн) – 10 очков (после 4 матчей);
- Шахтер – 9 (3);
- Динамо (Бр) – 9 (3);
- БАТЭ – 9 (4);
- Ислочь – 6 (3);
- Неман – 6 (4);
- Гомель – 6 (3);
- Торпедо-БелАЗ – 4 (3);
- Минск – 4 (4);
- Торпедо (Мн) – 4 (4);
- Витебск – 3 (4);
- Славия – 3 (4);
- Городея – 1 (3);
- Дняпро – 1 (4);
- Слуцк – 1 (3);
- Энергетик-БГУ – 1 (3).