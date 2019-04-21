Минское «Динамо» одолело «Торпедо», а БАТЭ взял верх над «Славией»

Сегодня тремя матчами заканчивается программа четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

В пятницу-субботу прошли пять поединков. тметим непростые победы минского «Динамо» и БАТЭ:

«Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).

«Минск» – «Дняпро» – 0:0.

«Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).

«Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).

«Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).

Сегодня пройдут следующие поединки:

«Слуцк» – «Ислочь» (Начало в 15:00; стадион госколледжа);

«Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) (17:00, стадион ФК «Минск»);

«Гомель» – «Шахтер» (19:45, стадион «Центральный»).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом: