Минское «Динамо» одолело «Торпедо», а БАТЭ взял верх над «Славией»

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Сегодня тремя матчами заканчивается программа четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

В пятницу-субботу прошли пять поединков. тметим непростые победы минского «Динамо» и БАТЭ:

  • «Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).
  • «Минск» – «Дняпро» – 0:0.
  • «Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).
  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).
  • «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).

Сегодня пройдут следующие поединки:

  • «Слуцк» – «Ислочь» (Начало в 15:00; стадион госколледжа);
  • «Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) (17:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Гомель» – «Шахтер» (19:45, стадион «Центральный»).

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Мн) – 10 очков (после 4 матчей);
  2. Шахтер – 9 (3);
  3. Динамо (Бр) – 9 (3);
  4. БАТЭ – 9 (4);
  5. Ислочь – 6 (3);
  6. Неман – 6 (4);
  7. Гомель – 6 (3);
  8. Торпедо-БелАЗ – 4 (3);
  9. Минск – 4 (4);
  10. Торпедо (Мн) – 4 (4);
  11. Витебск – 3 (4);
  12. Славия – 3 (4);
  13. Городея – 1 (3);
  14. Дняпро – 1 (4);
  15. Слуцк – 1 (3);
  16. Энергетик-БГУ – 1 (3).
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Тэги: футбол-Беларусь

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