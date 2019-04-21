Зеленский или Порошенко: в Украине проходит второй тур президентских выборов

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В 08:00 по всей Украине открылись избирательные участки по выборам президента (второй тур). На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и руководитель Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

Голосование продлится до 20:00. В это же время ожидаются и первые результаты экзитполов.

Интересно, что на избирательных участках Австралии украинцы голосуют уже с 01:00 по киевскому времени. Самым же последним закроет участки Сан-Франциско, когда в Киеве будет 06:00 22 апреля.

Безоговорочным лидером социологических опросов является победить первого тура Владимир Зеленский. Среди тех, кто сбирается принять участие в голосование и определился со своим выбором за него готовы отдать голос 73%, за оппонента 27%.


Лукашенко заступился за Зеленского

Напомним, Александр Лукашенко не раз заявлял (даже после первого тура), что верит в победу своего нынешнего коллеги.

А вот 20 апреля после субботника на «Линии Сталина» он заявил журналистам, что выстроит хорошие отношения и с Зеленским: «Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной.Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов».

Говоря о неопытности Зеленского, Лукашенко вспомнил  своем приходе в плитику: «Сам был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения».
 
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Тэги: выборы в Украине

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