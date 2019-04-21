В Беларуси стали меньше строить жилья

В январе-марте 2019 года, по данным Национального статистического комитета, организациями всех форм собственности построено 8,9 тыс. квартир.

Введено в эксплуатацию 871,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 9,3% меньше, чем в январе—марте 2018 года. В марте построено 391,1 тыс. кв. метров, что на 5,6% меньше, чем в марте прошлого года, и в 2 раза больше, чем в феврале текущего.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 342,4 тыс. кв. м общей площади, или 39,3% общего объема введенного жилья.

С использованием государственной поддержки построено 239 тыс. кв. м (на 16,5% больше, чем в январе-марте 2018 года).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 331,9 тыс. кв. м общей площади жилья, или 38,1% общего ввода в стране.

Как сообщил 30 января на пресс-конференции начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, в 2018 году было построено 3 млн 966 тыс. 104 кв. м жилья.

«Мы чуть-чуть недотянули до запланированных 4 млн по техническим причинам. Дома были готовы, но некоторые не успели официально оформить обмеры и так далее», — пояснил чиновник. В текущем году также намечено построить 4 млн кв. м жилья. «Мы уверены, что данные планы выполним и даже перевыполним», — сказал Авраменко.

Он отметил, что растут темпы строительства арендного жилья и «этому уделяется большое внимание». В 2012 году было построено 10 тыс. кв. м, в 2017-м — 113,5 тыс., в 2018-м — 125,3 тыс. (при задании 90 тыс.). В 2019 году планируется построить 135,25 тыс. кв. м арендного жилья.

Для многодетных семей в 2019 году планируется построить 960 тыс. кв. м жилья. «У нас 34.838 многодетных семей. Часть из них уже строится. Руководством государства и правительством поставлена задача, чтобы такие семьи стояли на учете не более одного года с момента подачи заявления. Поэтому 2019—2020 годы будут у нас напряженными, потому что мы должны будем обеспечить все многодетные семьи, которые стоят на учете более одного года. В таких объемах быстро мы не строили, но у нас есть все возможности, чтобы это выполнить и даже перевыполнить этот план. Строительный комплекс к этому готов», — подчеркнул представитель ведомства.