Фотофакт. Все в дыму – в Круглянском районе горит трава

/ Происшествия
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В соцсетях появились фотографии из Могилевской области, которые с одной стороны впечатляют, а с другой – ужасают.

Как сообщается, в Круглянском районе горит трава. На снимках видно как огромные клубы дыма поднимаются в небо.

Как сообщают спасатели, «палы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы».

 

 

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети
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Тэги: пожар Город: Круглое

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