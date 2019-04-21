Взрывы на Шри-Ланке: погибло как минимум 160 человек
Террористическая атака была проведена сегодня на Шри-Ланку. В столице и некоторых регионах страны прогремело шесть взрывов.
По данным местных властей, в числе погибших уже 160 человек. Количеств жертв может увеличиться, так как в больницах находится более 300 раненых разной степени тяжести.
«Адские машины» сработали в отелях и церквях. Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть иностранцы.
Шри-Ланка – государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Является одной из самых популярных стран данного региона.