Взрывы на Шри-Ланке: погибло как минимум 160 человек

Террористическая атака была проведена сегодня на Шри-Ланку. В столице и некоторых регионах страны прогремело шесть взрывов.

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По данным местных властей, в числе погибших уже 160 человек. Количеств жертв может увеличиться, так как в больницах находится более 300 раненых разной степени тяжести.

«Адские машины» сработали в отелях и церквях. Отмечается, что среди погибших и пострадавших есть иностранцы.

Шри-Ланка – государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Является одной из самых популярных стран данного региона.