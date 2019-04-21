Слон насмерть затоптал пять человек в Индии

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Животное напало на людей в двух деревнях в штате Орисса.

Первыми слон убил семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха, сообщает Hindu. После этого слон насмерть раздавил еще одну жительницу этого поселения.

Спустя час в деревне Сантхападе, расположенной в нескольких километрах от Сандхи, этот же слон убил пятого человека, личность которого пока не установлена.

Нападение слонов на людей является большой проблемой для штата Орисса. По данным Общества дикой природы, за последние девять лет в результате нападения слонов погиб 661 человек.
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Тэги: Индия слон

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