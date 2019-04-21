Беларусь проиграла Австралии в полуфинале Кубка федерации
После первых четырех поединков общий счет был 2:2. Путевку в финал теннисистки разыгрывали в парном матче.
Арина Соболенко (десятая ракетка мира) и Виктория Азаренко (61-ая) проиграли Эшли Барти (9-ая) и Саманте Стосур (77-ая) со счетом 5:7, 6:3, 2:6.
Австралия пробилась в финал неофициального чемпионата мира впервые за 26 лет.
Саманте Стосур и Эшли Барти — 5:7, 6:3, 2:6.
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https://www.pressball.by/news/tennis/324804
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