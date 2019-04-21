Крестный ход с участием 30 человек прошел в Куропатах

/ Общество
Просмотров: 367

Участники крестного хода спустились с центрального холма к входу на территорию народного мемориала, а затем вновь поднялись на т.н. Голгофу.

Молитву прочитал священник неканонической Белорусской автокефальной церкви Леонид Акалович. Участники молебна пели песни, в том числе гимн «Магутны Божа».

В крестном ходе участвовали политики Павел Северинец, Алесь Чехольский, активисты Анна Шапутко, Нина Багинская, Валерий Рябцев и другие.

Молитвы в защиту Куропат регулярно проводятся в урочище после того, как 4 апреля здесь по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. 13 апреля были снесены новые кресты — на этот раз 24 металлических.


Лукашенко оценил Куропаты с «Линии Сталина»

20 апреля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. Говоря о наведении в Куропатах порядка, он отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь"».

Сюжет: Защита Куропат
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Куропаты крестный ход молебен Персона: Павел Северинец Нина Багинская Леонид Акалович Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко оценил Куропаты с «Линии Сталина»

Лукашенко оценил Куропаты с «Линии Сталина»

Макей считает, что вокруг Куропат должен стоять забор

Макей считает, что вокруг Куропат должен стоять забор

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Без крыжоў

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. Без крыжоў

Тадеуш Кондрусевич призвал прекратить снос крестов в Куропатах

Тадеуш Кондрусевич призвал прекратить снос крестов в Куропатах