Крестный ход с участием 30 человек прошел в Куропатах

Участники крестного хода спустились с центрального холма к входу на территорию народного мемориала, а затем вновь поднялись на т.н. Голгофу.

Молитву прочитал священник неканонической Белорусской автокефальной церкви Леонид Акалович. Участники молебна пели песни, в том числе гимн «Магутны Божа».

В крестном ходе участвовали политики Павел Северинец, Алесь Чехольский, активисты Анна Шапутко, Нина Багинская, Валерий Рябцев и другие.

Молитвы в защиту Куропат регулярно проводятся в урочище после того, как 4 апреля здесь по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. 13 апреля были снесены новые кресты — на этот раз 24 металлических.

20 апреля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не стоит преувеличивать градус политизации соответствующей тематики. Говоря о наведении в Куропатах порядка, он отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на "Большом разговоре" я сказал: "Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь"».