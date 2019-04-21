Пассажирка вылетела из салона «Шкоды» под Лидой и погибла

/ Происшествия
Просмотров: 1217

Легковой автомобиль с четырьмя пассажирами несколько раз перевернулся в Лидском районе.

Источник: lidanews.by

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 20 апреля между деревнями Мотевичи и Песковцы. По предварительной информации, 52-летний водитель ехал по гравийной дороге и при обгоне «жигулей» не справился с управлением, сообщает lidanews.bу.

В авто находилось четверо пассажиров: три пенсионерки 1941, 1942 и 1943 годов рождения и девятилетний ребенок. Одна пассажирка погибла, остальных госпитализировали. Водитель не пострадал.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП гибель пассажирки Город: Лида

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина