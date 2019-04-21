Пассажирка вылетела из салона «Шкоды» под Лидой и погибла

Легковой автомобиль с четырьмя пассажирами несколько раз перевернулся в Лидском районе.

Источник: lidanews.by

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 20 апреля между деревнями Мотевичи и Песковцы. По предварительной информации, 52-летний водитель ехал по гравийной дороге и при обгоне «жигулей» не справился с управлением, сообщает lidanews.bу .

В авто находилось четверо пассажиров: три пенсионерки 1941, 1942 и 1943 годов рождения и девятилетний ребенок. Одна пассажирка погибла, остальных госпитализировали. Водитель не пострадал.