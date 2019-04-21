Выборы президента Украины. Явка избирателей на участке в Минске превысила показатель первого тура

/ Мир
Просмотров: 196

21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, с результатом 73% голосов победил актер и шоумен Владимир Зеленский.

Его оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко, признал свое поражение и поздравил соперника с победой.


Лукашенко стал по-свойски называть Зеленского Володей

Явка избирателей на участке в Минске превысила показатель первого тура, сообщила БелаПАН глава избирательной комиссии Оксана Врублевская.

По ее словам, на избирательном участке в посольстве Украины в Минске проголосовало 822 избирателя, или 11,9% от общего количества украинских граждан, внесенных в списки избирателей на данном участке.

В первом туре выборов на участок в посольстве Украины в Беларуси пришло 749 избирателей, что, в свою очередь, больше, чем на президентских выборах 2014 года.

Перед вторым туром в избирательные списки были дополнительно внесены 124 человека. Общее количество украинских граждан, имеющих право проголосовать в Беларуси, превышает 12 тысяч.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в Украине Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Петр Порошенко Оксана Врублевская

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко стал по-свойски называть Зеленского Володей

Лукашенко стал по-свойски называть Зеленского Володей

Лукашенко заступился за Зеленского

Лукашенко заступился за Зеленского

О чем рассказали Зеленский и Порошенко — максимально кратко

О чем рассказали Зеленский и Порошенко — максимально кратко

Беларусь может занять место России на украинском рынке топлива

Беларусь может занять место России на украинском рынке топлива