Один из основателей ФК «Крумкачы» Юрий Блинов скончался во время полумарафона в Гомеле

21 апреля в Гомеле скончался известный белорусский пианист, один из основателей футбольного клуба «Крумкачы» Юрий Блинов.

43-летний Блинов упал за пять метров до финиша «Экомарафона-2019», сообщила пресс-служба клуба, который сейчас носит название НФК и в этом сезоне выступит в первой лиге национального чемпионата.

Юрий Блинов родился в Дрогичине (Брестская область). Окончил Республиканский музыкальный лицей, Белорусскую государственную академию музыки и магистратуру.

Гастролировал в странах СНГ и Европы, Китае, Японии, США, участвовал в известных международных фестивалях (имени А.Скрябина в Москве, имени Ф.Шопена в польском Душники-Здруе, имени Ф.Бузони в итальянском Больцано), выступал с ведущими оркестрами Европы и Америки.

В 2000 году продолжил карьеру в США: прошел стажировку в Техасском христианском университете, получил степень доктора музыкальных искусств в Высшей школе музыки Истмена. Стал лауреатом крупных конкурсов, в том числе обладателем первых премий Гран-при Шопена в Техасе и Всеамериканского конкурса пианистов. В 2002 году был приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта.

Стал первым белорусским пианистом, который выступил с сольным концертом в одном из залов знаменитого Карнеги-Холла.

«Когда у «воронов» наступили тяжелые времена, он сделал все, чтобы возродить клуб, и стал одним из учредителей обновленной команды», — отмечается в релизе.