Пенсии в Беларуси могут повысить 1 мая

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1 мая в Беларуси планируется повысить пенсии по возрасту, сообщила 21 апреля в эфире телеканала ОНТ министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

«Мы подготовили конкретное предложение о повышении пенсий с 1 мая. Мы говорим о пенсиях по возрасту. В среднем наше предложение — плюс 25 рублей, это больше 6%», — сказала она. 

Костевич добавила, что рост пенсий зависит прежде всего от роста заработной платы в экономике: «Если это целевой сценарий развития, то, конечно, мы сделаем еще один шаг».

Средний размер пенсии по возрасту в феврале текущего года по сравнению с январем вырос на 2 копейки и составил 393,5 рубля.

Подготовить решение о повышении пенсий Александр Лукашенко поручил 19 апреля, выступая с посланием народу и парламенту. Он напомнил, что в 2018 году пенсия повышалась дважды.

«Ее рост должен быть и в этом году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире», — сказал Лукашенко.
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Тэги: пенсии повышение пенсий Персона: Ирина Костевич Александр Лукашенко

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