Зеленский — странам бывшего СССР: посмотрите на нас — всё возможно

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский поставил свою страну в пример другим государствам бывшего СССР.

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«Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас — все возможно», — сказал Зеленский в завершение своей первой речи после обнародования результатов экзитполов вечером 21 апреля.

В феврале Зеленский в интервью своему Youtube-каналу «Зе!Президент» заявил, что прогнозирует омоложение политических элит в странах-соседях, напоминает БелаПАН.

«Я думаю, что нас ждут интересные события в бывших странах СНГ… Это какая-то смена общего отношения к строительству государства, будет другое управление государством. Смена будет колоссальная. Мы знаем, как мы хотим поменять, и вам всем понравится», — подчеркнул кандидат.

По его словам, очень сильно преувеличена ценность людей, которые приросли корнями к власти и пытаются никуда ее не отпускать.