Посол Украины Игорь Кизим не видит угроз для изменения стратегии отношений с Беларусью

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим не видит «угрозы изменения белорусско-украинских отношений» в случае смены главы государства. Об этом он заявил журналистам 21 апреля на избирательном участке в посольстве Украины в Минске.

«Я не вижу угрозы изменения белорусско-украинских отношений. У нас привыкли, что от [одного] человека зависит всё. Мне кажется, за последние пять лет созданы механизмы, которые необратимы и набрали оборот, уже работает система. За последние два — два с половиной года, пока я здесь, мы четко определили, как работать, создали механизм. Есть стратегия развития белорусско-украинских отношений, она была утверждена и принята», — сказал дипломат, сообщает БелаПАН.

Кизим отметил что стратегия развития двусторонних отношений реализуется, а в качестве примеров упомянул рост товарооборота между двумя странами, проведение белорусско-украинских форумов, запуск вещания украинского телеканала UA TV, проведение дней культуры.

«Я не вижу принципиальных различий между программой кандидатов по отношению к Беларуси. Поэтому я думаю, что всё будет в формате, который определили все вместе, только на позитиве и по восходящей», — добавил он.

Новым президентом Украину будет 41-летний шоумен Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, побеждает во втором туре. Зеленский набирает 73,2% голосов, его конкурент, 53-летний глава государства Петр Порошенко, — 25,3%.

Зеленский станет шестым президентом независимой Украины. Ранее государство возглавляли Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Виктор Янукович (2010-2014) и Петр Порошенко (2014-2019).