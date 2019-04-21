Следующие президентские выборы в Беларуси могут пройти 30 августа 2020 года

Наиболее приемлемая дата для следующих президентских выборов — 30 августа 2020 года.

Такое мнение высказала в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ вечером 21 апреля председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

По ее словам, 30 августа все граждане, как правило, находятся по основному месту жительства, «потому что через день, 1 сентября, начинается учебный год».

«У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — отметила Ермошина.

При этом она подчеркнула, что говорить об этом пока рано. «Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.