ЦИК Украины обработал почти 80% протоколов

Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по результатам второго тура выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 79,66% протоколов.

Свои голоса за руководителя Студии «Квартал 95» отдали 73,07% избирателей, принявших в голосовании 21 апреля. За действующего президента Петра Порошенко – 24,59%.

Ранее Naviny.by писали, что явка избирателей на участке в Минске превысила показатель первого тура. Как сообщила БелаПАН глава избирательной комиссии Оксана Врублевская, на участке в посольстве Украины в Минске проголосовало 822 избирателя (в первом туре пришло 749 избирателей).

Накануне второго тура украинских выборов Александр Лукашенко стал готовить почву под контакт с явным фаворитом Владимиром Зеленским. 20 апреля после субботника в беседе с журналистами на «Линии Сталина» белорусский лидер как минимум пять раз фамильярно назвал почти несомненного следующего президента Украины Володей.