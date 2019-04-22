ЦИК Украины обработал почти 80% протоколов
Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по результатам второго тура выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 79,66% протоколов.
Свои голоса за руководителя Студии «Квартал 95» отдали 73,07% избирателей, принявших в голосовании 21 апреля. За действующего президента Петра Порошенко – 24,59%.
Ранее
Накануне второго тура украинских выборов Александр Лукашенко стал готовить почву под контакт с явным фаворитом Владимиром Зеленским. 20 апреля после субботника в беседе с журналистами на «Линии Сталина» белорусский лидер как минимум пять раз фамильярно назвал почти несомненного следующего президента Украины Володей.