Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления

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В понедельник, 22 апреля, территория страны оказалась в поле повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в северо-восточной части Беларуси.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе.

В столице осадков не ожидается. Температура воздуха:

  • утром +2..+4°С;
  • днем +13..+15°С;
  • вечером +9..+11°С.
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Тэги: погода

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