Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления

В понедельник, 22 апреля, территория страны оказалась в поле повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в северо-восточной части Беларуси.

Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе.

В столице осадков не ожидается. Температура воздуха: