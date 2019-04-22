Беларусь оказалась в поле повышенного атмосферного давления
В понедельник, 22 апреля, территория страны оказалась в поле повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди пройдут лишь в северо-восточной части Беларуси.
Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется от +10°С на северо-востоке до +18°С на юго-западе.
В столице осадков не ожидается. Температура воздуха:
- утром +2..+4°С;
- днем +13..+15°С;
- вечером +9..+11°С.