ГАИ начинает проведение спецмероприятия

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С сегодняшнего дня и до конца месяца на территории Минска сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться специальное мероприятие, направленное на предупреждение аварийности с участием пешеходов.

Кроме проведения инспекторами объяснительных бесед в трудовых коллективах и учебных заведениях, экипажи ДПС будут нести службу в местах, в которых нередко происходят дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

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ГАИ напоминает, что все участники дорожного движения должны помнить основные причины, приводящие к авариям, в которых травмируются и гибнут пешеходы.

Это, в частности, неожиданный выход пешехода на дорогу из-за препятствий, мешающих обзору водителей, переход проезжей части в неустановленном месте, переход дороги на красный свет.

Кроме этого, влияет на аварийность нахождение пешеходов в состоянии опьянения, а также нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.

Также в ГАИ напомнили, что в темное время суток для безопасности следует использовать фликеры.
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Тэги: ГАИ операция Пешеход Город: Минск

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