На белорусских участках победил Зеленский

Владимир Зеленский победил на белорусских участках для голосования во втором туре выборов президента Украины.

Он получил 68,48% голосов (767 из 1.120). У соперника шоумена — действующего главы государства Петра Порошенко — 30,45% (341). 1,07% бюллетеней признано недействительными, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Явка избирателей составила 9,12% (в списки избирателей было внесено 12.285 человек).

Участки для голосования были открыты в украинском посольстве в Минске и консульстве в Бресте. Зеленский получил в Минске 64,36% голосов (529 из 822), в Бресте — 79,87% (238 из 298). Результат Порошенко: 34,31% в столице и 19,80% в областном центре.

В первом туре 31 марта явка украинских избирателей в Беларуси составила 8,67%. Первое место занял Зеленский с 41,03% голосов, второе — Порошенко с 24,98%.

По итогам обработки 79,66% протоколов: