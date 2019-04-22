«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси
Единственной из 16 команд, которые не теряли очки в национальном футбольном первенстве, остается солигорский «Шахтер» – после четырех туров у «горняков» четыре победы.
В заключительный игровой день прошли три матча:
- «Слуцк» – «Ислочь» – 1:3 (Дудик, 38; Стефен Годфри Биток, 69, Макась, 77, Агекян, 90+3);
- «Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) – 1:1 (Юдчиц, 14); Лаптев, 60);
- «Гомель» – «Шахтер» – 0:1 (Януш, 81).
Остальные поединки завершились со следующими результатами:
- «Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).
- «Минск» – «Дняпро» – 0:0.
- «Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).
- «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).
- «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).
Турнирная таблица после четырех туров выглядит следующим образом:
- Шахтер – 12;
- Динамо (Бр) – 10;
- Динамо (Мн) – 10;
- БАТЭ – 9;
- Ислочь – 9;
- Торпедо-БелАЗ – 7;
- Неман – 6;
- Гомель – 6;
- Минск – 4;
- Торпедо (Мн) – 4;
- Витебск – 3;
- Славия – 3;
- Энергетик-БГУ – 2;
- Дняпро – 1;
- Городея – 1;
- Слуцк – 1.
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