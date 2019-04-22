«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Единственной из 16 команд, которые не теряли очки в национальном футбольном первенстве, остается солигорский «Шахтер» – после четырех туров у «горняков» четыре победы.

Фото пресс-службы ФК «Гомель»

В заключительный игровой день прошли три матча:

«Слуцк» – «Ислочь» – 1:3 (Дудик, 38; Стефен Годфри Биток, 69, Макась, 77, Агекян, 90+3);

«Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) – 1:1 (Юдчиц, 14); Лаптев, 60);

«Гомель» – «Шахтер» – 0:1 (Януш, 81).

Остальные поединки завершились со следующими результатами:

«Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).

«Минск» – «Дняпро» – 0:0.

«Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).

«Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).

«Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).

Турнирная таблица после четырех туров выглядит следующим образом:

Шахтер – 12; Динамо (Бр) – 10; Динамо (Мн) – 10; БАТЭ – 9; Ислочь – 9; Торпедо-БелАЗ – 7; Неман – 6; Гомель – 6; Минск – 4; Торпедо (Мн) – 4; Витебск – 3; Славия – 3; Энергетик-БГУ – 2; Дняпро – 1; Городея – 1; Слуцк – 1.

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