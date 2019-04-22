«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

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Единственной из 16 команд, которые не теряли очки в национальном футбольном первенстве, остается солигорский «Шахтер» – после четырех туров у «горняков» четыре победы.

Фото пресс-службы ФК «Гомель»

В заключительный игровой день прошли три матча:

  • «Слуцк» – «Ислочь» – 1:3 (Дудик, 38; Стефен Годфри Биток, 69, Макась, 77, Агекян, 90+3);
  • «Энергетик-БГУ» – «Динамо» (Бр) – 1:1 (Юдчиц, 14); Лаптев, 60);
  • «Гомель» – «Шахтер» – 0:1 (Януш, 81).

Остальные поединки завершились со следующими результатами:

  • «Неман» – «Витебск» – 1:0 (Алыкулов, 73).
  • «Минск» – «Дняпро» – 0:0.
  • «Славия» – БАТЭ – 1:2 (Слюсар, 3-пен.; Драгун, 55, Скавыш, 58).
  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Мн) – 0:1 (Шитов, 84).
  • «Городея» – «Торпедо-БелАЗ» – 0:3 (Соловей, 22, 82, Обрадович, 73).

Турнирная таблица после четырех туров выглядит следующим образом:

  1. Шахтер – 12;
  2. Динамо (Бр) – 10;
  3. Динамо (Мн) – 10;
  4. БАТЭ – 9;
  5. Ислочь – 9;
  6. Торпедо-БелАЗ – 7;
  7. Неман – 6;
  8. Гомель – 6;
  9. Минск – 4;
  10. Торпедо (Мн) – 4;
  11. Витебск – 3;
  12. Славия – 3;
  13. Энергетик-БГУ – 2;
  14. Дняпро – 1;
  15. Городея – 1;
  16. Слуцк – 1.

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Тэги: футбол-Беларусь

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