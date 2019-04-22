Видеофакт. В Толочинском районе на АЗС сгорел «Ховер»

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Пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Ховер», произошел накануне вечером на территории автозаправочной станции компании «ТатНефть».

 

 

По информации спасателей, ЧП случилось на 548-м километре трассы М-1 (Толочинский район). Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, автомобиль уже полыхал. В итоге внедорожник, принадлежащий районному агросервису, был полностью уничтожен.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошел 31 пожар. В результате возгораний были уничтожены три транспортных средства.
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Тэги: пожар сгорел автомобиль Город: Толочин

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