Видеофакт. В Толочинском районе на АЗС сгорел «Ховер»

Пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Ховер», произошел накануне вечером на территории автозаправочной станции компании «ТатНефть».

По информации спасателей, ЧП случилось на 548-м километре трассы М-1 (Толочинский район). Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, автомобиль уже полыхал. В итоге внедорожник, принадлежащий районному агросервису, был полностью уничтожен.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошел 31 пожар. В результате возгораний были уничтожены три транспортных средства.