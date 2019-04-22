Лукашенко поздравил Зеленского с избранием президентом Украины
В своем поздравлении на имя нового избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Лукашенко вспомнил о совместной истории и братских связях между нашими народами и государствами.
Он подчеркнул, что очень рад сложившимся между независимыми Беларусью и Украиной отношениями, фундаментом которых стали «закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев».
Лукашенко в очередной раз заверил, что народу Украины не следует ждать со стороны белорусов подвоха, потому что Беларусь «всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».
Глава государства выразил надежду, что работа Зеленского на высоком посту поможет процветанию Украины, а также установлению мира и гражданского согласия.
21 апреля в результате второго тура президентских выборов победу одержал руководитель Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
После обработки 95,21% протоколов итоги следующие:
за Зеленского – 73,16%;
за Порошенко – 24,50%.
На белорусских участках были показаны следующие результаты:
за Зеленского – 68,48%;
за Порошенко – 30,45%.