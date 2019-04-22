Лукашенко поздравил Зеленского с избранием президентом Украины

В своем поздравлении на имя нового избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Лукашенко вспомнил о совместной истории и братских связях между нашими народами и государствами.

Фото со страницы команды Владимира Зеленского в соцсети

Он подчеркнул, что очень рад сложившимся между независимыми Беларусью и Украиной отношениями, фундаментом которых стали «закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев».

Лукашенко в очередной раз заверил, что народу Украины не следует ждать со стороны белорусов подвоха, потому что Беларусь «всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».

Глава государства выразил надежду, что работа Зеленского на высоком посту поможет процветанию Украины, а также установлению мира и гражданского согласия.

21 апреля в результате второго тура президентских выборов победу одержал руководитель Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.

После обработки 95,21% протоколов итоги следующие:

за Зеленского – 73,16%;

за Порошенко – 24,50%.

На белорусских участках были показаны следующие результаты:

за Зеленского – 68,48%;

за Порошенко – 30,45%.