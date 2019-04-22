СК расследует смерть двух человек в Лиде

Тела двух жителей Лиды обнаружены в квартире одного из домов в районном центре.

Фото sk.gov.by

Как сообщают следователи, днем в субботу были найдены мертвыми 45-летняя женщина и 41-летний мужчина.

По первоначальным данным, СК не рассматривает криминальную версию произошедшего. С места происшествия, как сообщается, были изъяты емкости с остатками прозрачной спиртосодержащей жидкости.

Следователи не исключают, что именно она стала причиной смерти лидчан. Однако все ответы дадут назначенные экспертизы.