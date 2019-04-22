На МНПЗ некачественной российской нефтью повреждено дорогостоящее оборудование 22.04.2019 / 12:13 / Экономика Просмотров: 868 A- A+ На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование. Об этом БелаПАН сообщили в концерне «Белнефтехим». Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: МНПЗ Другие материалы на эту тему: Мозырский НПЗ «поломался» из-за грязной российской нефти Белорусское дизтопливо предлагают возить в Киев по Припяти и Днепру Условия продажи Мозырского НПЗ российский бизнес считает «тяжелыми» Условия продажи Мозырского НПЗ российский бизнес считает «тяжелыми»