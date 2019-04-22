На МНПЗ некачественной российской нефтью повреждено дорогостоящее оборудование

/ Экономика
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На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Об этом БелаПАН сообщили в концерне «Белнефтехим».



 
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Тэги: МНПЗ

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