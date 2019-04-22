Виновных по делу о гибели людей во время взрыва на Скидельском сахарном заводе отправили за решетку

Троих бывших сотрудников Скидельского сахарного завода суд приговорил к различным срокам заключения в колонии общего режима. Приговор огласил 22 апреля в суде Гродненского района судья Дмитрий Гришин.

На первой скамье обвиняемые (слева направо) Грушевский, Малашевич и Губаревич

Суд признал трех фигурантов дела виновными в служебной халатности (статья 428 Уголовного кодекса). Бывшему начальнику цеха упаковки сахара Владимиру Малашевичу суд назначил пять лет лишения свободы, его заместителю Сергею Грушевскому — четыре года, главному инженеру завода Владимиру Губаревичу — пять лет колонии общего режима.

Согласно приговору, все фигуранты также лишены права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Малашевич, Грушевский и Губаревич должны компенсировать 560 тысяч рублей материального ущерба, нанесенного сахарному заводу взрывом. После происшествия другие предприятия оказали спонсорскую помощь сахарному комбинату в 378 тысяч рублей на восстановление поврежденных помещений.

К тому же суд обязал Скидельский сахарный комбинат выплатить компенсацию морального вреда трем потерпевшим: Игорю Кудерко, Маргарите Повшок и Марине Урбанович — каждому более 30 тысяч рублей.

Известно, что после взрыва пострадавшие сотрудники и их семьи получили выплаты от завода согласно коллективному договору.

Пять лет лишения свободы — это максимальный срок по статье 428 УК, который запросил для обвиняемых прокурор. Напомним, подсудимые не признали вины и утверждали, что исправно выполняли свои обязанности.

Некоторые участники процесса высказывались, что в ситуации может быть виноват генеральный директор сахарного комбината Дмитрий Егоров, который до сих пор занимает свою должность.

Взрыв произошел в ночную смену 25 февраля 2017 года. Пылевоздушная смесь вспыхнула в галерее рядом с цехом упаковки и фасовки. Стены цеха деформировались, были повреждены окна и дверные проемы.

Пять женщин получили ожоги более половины тела и повреждения внутренних органов. Четыре из них скончались менее чем через месяц. Пятая потеряла работоспособность.