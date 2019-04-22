«Белавиа» вновь летает в «Шереметьево»

С сегодняшнего дня авиакомпания «Белавиа» возобновила полеты в Международный аэропорт «Шереметьево».

Как сообщила белорусская компания, прямые рейсы будут совершаться два раза в день:

утром (прилет в Москву в 09:50, вылет – в 10:35);

вечером (прилет – в 19:30, вылет – в 20:20).

Рейсы будут выполнять самолеты Embraer E-195 (максимальное количество мест – 107, из них 11 – в бизнес-классе). Обслуживание пассажиров будет производиться:

при прилете – в терминале F;

при отправлении – в терминале D.

Международный аэропорт «Шереметьево» - одна из четырех воздушных гавань Москвы и Московской области.

Это – лидер в России по объему пассажиропотока. Входит в топ-10 крупнейших аэропортов Европы и топ-50 самых загруженных аэропортов мира.

Расстояние от МКАД по Ленинградскому шоссе до терминалов «D» и «F» — 9 километров.

C 2018 года носит имя Александра Пушкина.