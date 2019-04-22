В Минске разыскивают эксгибициониста

Сотрудники правоохранителей органов столицы ведут розыск эксгибициониста, который хулиганил в общественном транспорте.

Как сообщили в милиции, сигнал в дежурную часть поступил от девушки, которая сообщила, что в салоне автобуса неизвестный мужчина демонстрирует пассажирам свои половые органы.

Фото предоставлено пресс-службой ГУВД Мингорисполкома

Известно, что мужчина выбежал на остановке Шаранговича.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить по телефонам:

+375 29 1715157;

+375 29 7704787;

102.

Как правило в отношении таких людей открывается уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство), санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.