В Минске разыскивают эксгибициониста
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Сотрудники правоохранителей органов столицы ведут розыск эксгибициониста, который хулиганил в общественном транспорте.
Как сообщили в милиции, сигнал в дежурную часть поступил от девушки, которая сообщила, что в салоне автобуса неизвестный мужчина демонстрирует пассажирам свои половые органы.
Известно, что мужчина выбежал на остановке Шаранговича.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, сообщить по телефонам:
- +375 29 1715157;
- +375 29 7704787;
- 102.
Как правило в отношении таких людей открывается уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство), санкции которой предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.