В Скиделе диспетчер украла со своего предприятия сейф с деньгами

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В Скиделе диспетчер одного из предприятий совершила кражу служебного сейфа. Деньгами, которые были в сейфе, она планировала покрыть недостачу.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, руководитель предприятия подозревал диспетчера в финансовой нечистоплотности и даже называл сумму, которой не хватало в кассе.

Решить эту проблему женщина 1991 года рождения решила кардинальным способом — имитировала ограбление: ночью приехала в офис, вынесла сейф, принтер и три ноутбука, устроила в помещении беспорядок. А утром, придя на работу, сообщила в милицию о краже.

Однако сотрудники уголовного розыска при поддержке экспертов быстро установили, что заявитель и грабитель — одно и то же лицо.
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Тэги: кража ограбление Город: Скидель

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