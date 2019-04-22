Стала известна причина эвакуации студентов из главного корпуса педуниверситета

В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка объяснили причину, почему сегодня днем проводилась эвакуации студентов из главного корпуса.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе вуза, поводом для принятия экстренных мер стало нахождение на улице Советской возле главного корпуса боеприпаса.

«На территории университета был обнаружен подозрительный предмет, по форме похожий на снаряд. Порядка 50 человек, находящихся поблизости от места находки, эвакуировали. Были вызваны компетентные органы. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Университет работает в обычном режиме», — рассказали в вузе.

ГУВД Мингорисполкома в «Твиттере» подтверил информацию об опасной находке. По сообщению ведомства, обнаружен 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывчатого вещества.

«На месте работают саперы взрывотехнического центра внутренних войск, сотрудники милиции. Проводилась эвакуация граждан. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — говорится в сообщении.