Путин отказался поздравлять Зеленского с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам», а официальные итоги пока не объявлены.

Песков добавил, что легитимность выборов в Украине была поставлена под вопрос, «когда не была предоставлена возможность проголосовать трем миллионам граждан Украины, которые проживают в РФ», передает meduza.io .

Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов в Украине. Голоса за руководителя Студии «Квартал 95» отдали более 70% избирателей. Александр Лукашенко поздравил его с победой и заверил, что народу Украины не следует ждать со стороны белорусов подвоха.