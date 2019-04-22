Российского арестанта госпитализировали с отрезанным языком и вскрытыми венами

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В городе Тулун Иркутской области 25-летний Андрей Ефременко попал из СИЗО № 5 в больницу после того, как отказался от признательных показаний.

Арестант утверждает, что сам отрезал себе язык и вскрыл вены, опасаясь давления, передает zona.media. При этом адвокат Людмила Романенко не верит, что ее подзащитный сам нанес себе повреждения.

После ареста тюремщики предложили Ефременко написать явку с повинной, «либо совсем будет плохо». Он написал признательные показания о сексуальном насилии над малолетней под диктовку сотрудника ФСИН. Когда адвокат и следователь пришли к обвиняемому, он отказался от этих показаний. Это было за день до госпитализации.

Сейчас Ефременко перевели из больницы обратно в СИЗО.
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Тэги: садизм пытки язык вены ФСИН СИЗО Россия Иркутская область Персона: Людмила Романенко Андрей Ефременко Город: Иркутск

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