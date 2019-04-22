Минлесхоз ответил общественности: кресты в Куропатах были установлены незаконно

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Снесенные в урочище Куропаты кресты были установлены незаконно, говорится в ответе Министерства лесного хозяйства Беларуси на петицию, размещенную на сайте petitions.by с призывом остановить демонтаж крестов.

4 апреля в Куропатах были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 шестиметровых крестов. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе. Снос крестов осудили представители разных конфессий.

13 апреля в Куропатах были снесены новые кресты — на этот раз 24 металлических, установленных в 2017 году на деньги общественности. Вокруг урочища был установлен забор с входными арками.


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Как говорится в официальном ответе за подписью министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, с 4 по 9 апреля Боровлянский спецлесхоз «проводил плановые работы по благоустройству лесного фонда», в частности, «установлено ограждение по границе охранной зоны Куропат, а также осуществлен демонтаж незаконно установленных объектов».

Данные работы, пояснили в Минлесхозе, проводились в соответствии с проектом зоны охраны историко-культурной ценности «Место гибели жертв политических репрессий в урочище Куропаты (1930-1940 годы)», а также с постановлением Совмина № 675 от 17 сентября 2018 года, которым были утверждены правила благоустройства мемориалов.

В Минлесхозе сообщают, что ранее Федерация профсоюзов Беларуси выступила с инициативой стать заказчиком создания и возведения памятного знака в Куропатах и получила право заказчика на проведение работ решением Минского облисполкома от 9 апреля 2018 года. Также, сообщает Дрожжа, получено соответствующее разрешение Министерства культуры на проведение работ (от 6 августа 2018 года).


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Таким образом, резюмирует министр, в ноябре прошлого года завершены работы первого этапа по установке памятного знака «Мемориал Куропаты» и трассировка тропы. «Проведенные в апреле 2019 года — очередной этап благоустройства данной территории», — сообщил министр.

«Следует отметить, что специалистами ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз» был осуществлен демонтаж исключительно незаконно установленных сооружений (крестов). Вместе с тем все сооружения, установленные с соблюдением законодательства, сохранены», — сообщает Виталий Дрожжа.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты Персона: Виталий Дрожжа Город: Минск

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