Лукашенко и Путин не ведут переговоры о качестве российской нефти

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — цитируют Пескова «Ведомости» . По его словам, эту тему должно комментировать Министерство энергетики РФ.

В пресс-службе Минэнерго пообещали, что проблема будет устранена в ближайшие дни.

Концерн «Белнефтехим» сообщил 19 апреля, что уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.