Лукашенко и Путин не ведут переговоры о качестве российской нефти

/ Экономика
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — цитируют Пескова «Ведомости». По его словам, эту тему должно комментировать Министерство энергетики РФ.

В пресс-службе Минэнерго пообещали, что проблема будет устранена в ближайшие дни.

Концерн «Белнефтехим» сообщил 19 апреля, что уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.
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Тэги: Нафтан белорусские НПЗ Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко

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