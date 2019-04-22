«Белтелеком» повысил стоимость интернета и электросвязи

Цена на доступ в интернет и пакеты электросвязи станет дороже в среднем на пять процентов с третьего мая.

По информации на официальном сайте, подорожание касается телеграфной связи, международных телефонных соединений, услуг телевидения, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.