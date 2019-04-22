Беларусь в овертайме проиграла Швейцарии на юниорском ЧМ по хоккею

22 апреля юниорская сборная Беларуси по хоккею провела заключительный матч групповой стадии чемпионата мира, который проходит в Швеции.

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Команда Евгения Есаулова в овертайме уступила сборной Швейцарии — 4:5 (0:3, 2:0, 2:1, 0:1). Уже к 16-й минуте белорусы проигрывали 0:3, но сумели отыграться и даже выйти вперед. Однако позволили швейцарцам сравнять счет.

При этом арбитры пропустили положение вне игры непосредственно перед тем, как игрок сборной Швейцарии забросил четвертую шайбу.

У белорусов отметились Виталий Пинчук, Евгений Оксентюк, Сергей Кузнецов и Александр Пальчик.

Ранее на чемпионате мира сборная Беларуси с одинаковым счетом 4:3 обыграла команды Чехии и Финляндии, а затем потерпела крупное поражение от Канады — 1:11.

В группе А осталось провести два матча. 23 апреля сыграют Финляндия — Швейцария и Чехия — Канада.

Положение в группе А: Канада — 9 очков (3 матча), Беларусь — 7 (4), Чехия — 6 (3), Швейцария — 2 (3), Финляндия — 0 (3).

Беларусь гарантировала себе участие в четвертьфинале. Ее соперник определится позже.