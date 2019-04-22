Беларусь поставит в Бангладеш технику на 100 млн долларов

Новые совместные проекты, в том числе возможности реализации нового контракта по поставкам в Бангладеш нашей техники, обсуждены в Минске на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Бангладеш во главе с министром коммерции Типу Мунши.

По сообщению пресс-службы Совета Республики, контракты на 100 и 17 млн долларов проходят внутригосударственные процедуры. Речь идет о поставках дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой техники.

Белорусская сторона готова работать по разным схемам финансирования: например, через финансового оператора ОАО «Промагролизинг» или экспортное финансирование Банка развития Беларуси.

Мясникович также предложил сотрудничество в энергетической сфере, в том числе в области строительства линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Бангладеш реализует соответствующую программу инфраструктурных проектов, и Беларусь заинтересована в ней участвовать. Кроме того, белорусская сторона готова предложить Бангладеш свои услуги по подготовке специалистов в области ядерной безопасности и физической защиты атомной станции, которая строится в этой стране.

В числе перспективных направлений взаимодействия также нефтехимический комплекс. Беларусь производит конкурентоспособную продукцию, в том числе синтетические волокна и нити.

Объем взаимной торговли за прошлый год вырос на 18%. Но это не предел, сказал Мясникович.