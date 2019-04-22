В России уничтожили четыре тонны яблок из Беларуси

На фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Себежского района Псковской области при досмотре автотранспортного средства инспекторы обнаружили запрещенные к ввозу фрукты.

По сообщению пресс-службы надзорного органа, коробки с яблоками были завалены мешками с картофелем. Всего перевозилось четыре тонны яблок и пять тонн картошки. На последнюю имелся фитосанитарный сертификат.

В ведомстве упрекнули фитосанитарную службу Беларуси в отсутствии с ее стороны должного контроля.

Там уточнили, что четыре тонны яблок были уничтожены. Нарушителя привлекли к административной ответственности.