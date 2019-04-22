Белорус Дмитрий Навоша ушел с поста гендиректора Sports.ru

Медиаменеджер продолжил руководить издательством Tribuna Digital, куда входит Sports.ru. Новым главой проекта о спорте стал Марк Тен.

Об этом сооснователь Sports.ru написал на своей странице в Facebook.

«Я никуда не деваюсь из компании (а только отодвинул свой стол в другой конец опенспейса) и тем более из числа ее акционеров, но считаю, что не только российская аудитория имеет право на медиа нового поколения. И рассчитываю теперь больше времени и энергии уделять другим проектам Tribuna Digital», — написал Навоша.

Речь идет об иностранных сервисах для фанатов, сообществе для игроков на ставках Betting Insider, а также версиях сайта Tribuna.com в Беларуси и Украине.

Дмитрий Навоша родился в деревне Черкассы под Минском, учился в фанипольской школе, работал журналистом в газете «Прессбол».