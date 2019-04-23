В Дятловском районе кошка на пожаре спасла хозяина, а сама погибла

Пожар, на котором кошка спасла хозяина, произошел днем в минувшую субботу в деревне Роготно.

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По информации спасателей, когда пожарные прибыли по указанному в сообщении адресу, на пороге горящего дома сидел мужчина, который слабо понимал, что происходит.

Позже в ходе разбирательства выяснилось, что дом принадлежит 74-летней женщине, которая несколько лет назад приютила 58-летнего мужчину, у которого не было своего дома.

В день пожара они выпивали, после чего хозяйка дома отправилась в магазин, а жилец закурил и прилег и уснул.

Как рассказывает мужчина, его разбудила кошка, которая царапала его лицо – сельчанин вышел на улицу, а домашнее животное погибло.