Билеты на матчи сборной: от 5 рублей на Северную Ирландию, до 70 – на Германию
Белорусская федерация футбола сообщила о билетной программе на два матча национальной сборной Беларуси, которые пройдут в начале июня.
Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:
- 8 июня с Германией (начало в 21:45);
- 11 июня с Северной Ирландией (начало в 21:45).
Цена билетов зависит от категории сектора.
Так, самый дешевый на поединок с немцами стоит 15 рублей, а самый дорогой – 70.
В свою очередь стоимость на североирландцев варьируется от 5 до 30 рублей.
Подробно о ценах можно узнать
Положение команд в группе С:
- Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1),
- Германия — 3 (1; 3-2),
- Голландия — 3 (2; 6-3),
- Эстония — 0 (1; 0-2),
- Беларусь — 0 (2; 1-6).
Ближайшие матчи: 8 июня. Беларусь — Германия, Эстония — Северная Ирландия. 11 июня. Беларусь — Северная Ирландия, Германия — Эстония.
Белорусы проиграли два гостевых матча: Голландии — 0:4 и Северной Ирландии — 1:2.
Двухкруговой турнир завершится во второй половине ноября. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020. Еще четыре путевки разыгрываются в Лиге наций. Белорусская сборная в прошлом году вышла в полуфинал лиги D, где сыграет с Грузией (в марте 2020 года).