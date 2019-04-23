Билеты на матчи сборной: от 5 рублей на Северную Ирландию, до 70 – на Германию

Белорусская федерация футбола сообщила о билетной программе на два матча национальной сборной Беларуси, которые пройдут в начале июня.

Фото пресс-службы АБФФ

Напомним, в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года белорусы сыграют на «Борисов-Арене»:

8 июня с Германией (начало в 21:45);

11 июня с Северной Ирландией (начало в 21:45).

Цена билетов зависит от категории сектора.

Так, самый дешевый на поединок с немцами стоит 15 рублей, а самый дорогой – 70.

В свою очередь стоимость на североирландцев варьируется от 5 до 30 рублей.

Подробно о ценах можно узнать здесь .

Положение команд в группе С:

Северная Ирландия — 6 очков (2 игры; разница мячей 4-1), Германия — 3 (1; 3-2), Голландия — 3 (2; 6-3), Эстония — 0 (1; 0-2), Беларусь — 0 (2; 1-6).

Ближайшие матчи: 8 июня. Беларусь — Германия, Эстония — Северная Ирландия. 11 июня. Беларусь — Северная Ирландия, Германия — Эстония.

Белорусы проиграли два гостевых матча: Голландии — 0:4 и Северной Ирландии — 1:2.

Двухкруговой турнир завершится во второй половине ноября. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020. Еще четыре путевки разыгрываются в Лиге наций. Белорусская сборная в прошлом году вышла в полуфинал лиги D, где сыграет с Грузией (в марте 2020 года).