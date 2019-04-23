Под Оршей самосвал насмерть сбил 79-летнюю сельчанку

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колесами самосвала погибла 79-летняя сельчанка, произошло днем в понедельник, 22 апреля, в агрогородке Бабиничи.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель МАЗа, двигаясь на стоянке задним ходом, не заметил и сбил женщину – пенсионерка умерла в «скорой».

В настоящее время ГАИ проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что дорожная милиция проводит в столице специальное мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение аварийности с участием пешеходов.