Литва не принимает фуры из Беларуси

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Из-за сбоя в работе информационных систем на границе Литва временно не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси, сообщает Гродненская региональная таможня.

Фото pixabay.com

«По информации, полученной от литовской таможенной службы, сегодня, 23 апреля, в 4 часа утра в информационных системах произошел сбой. Грузовые транспортные средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной», — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 08:00 в очереди на выезд в Литву находилось около 800 грузовых автомобилей:

  • «Каменный Лог» — более 380;
  • «Привалка» — более 190;
  • «Бенякони» — более 150
  • «Котловка» — более 40.

На других участках белорусской границы ситуация не такая плачевная. Так, выезд в Латвию ожидают более 100, а в Польшу – более 400 бльшегрузов.
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Тэги: очереди фур на границе Беларусь-Литва-граница

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