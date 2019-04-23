В Москве пройдут переговоры по качеству российской нефти

Во вторник в Москве состоятся белорусско-российские переговоры, на которых планируется обсудить качество углеводородов, поступающих на наши нефтеперерабатывающие заводы из РФ.

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В составе белорусской делегации представители государственного концерна «Белнефтехим» и руководители двух НПЗ. Переговоры будут вестись с представителями компании «Транснефть».

Ожидается, что стороны не только обсудят сложившуюся ситуацию, но и попытаются найти приемлемые решения для нормализации совместной работы.

Напомним, 11 апреля Александр Лукашенко на совещании с представителями экономического блока правительства недвусмысленно высказал угрозу российской стороне, что может временно закрыть нефтепровод, который идет по территории Беларуси, вспомнив ситуацию, которая сложилась год-полтора назад.

«Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть», — наполнил Лукашенко.

Президент заметил, что этот вопрос не исчез с повестки дня и дал распоряжение заместителю премьер-министра Игорю Ляшенко:

«Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

Как отметил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, «в целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным».

Представитель кампании заявил, что выявленные дефекты «не требуют аварийной остановки для их ликвидации».

19 апреля «Белнефтехим» сообщил, что уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах которой в десятки раз превышает допустимый уровень. Из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование.