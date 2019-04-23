Минприроды предлагает вырубать деревья в Минске только в исключительных случаях

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает установить исчерпывающий перечень случаев, когда в Минске будет разрешено удалять деревья.

Министерство подготовило проект указа президента «О порядке удаления деревьев в г.Минске», который опубликован для общественного обсуждения на Национальном правовом интернет-портале.

Проект разработан для минимизации случаев удаления деревьев в столице и «надлежащей компенсации удаленных деревьев».

Перечислены исключительные случаи для удаления деревьев: препятствие эксплуатации зданий; строительство; ликвидация чрезвычайной ситуации и ее последствий; удаление опасных и упавших деревьев; удаление деревьев, относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат регулированию; произрастание деревьев в границах земельных участков, предоставленных гражданам для строительства и обслуживания жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставленных в частную собственность негосударственным юридическим лицам, в собственность иностранным государствам и международным организациям.

При строительстве предлагается сохранять не менее 50% произрастающих на участке деревьев с диаметром ствола 4 сантиметра и более на высоте 1,3 метра, остальные деревья должны быть пересажены или компенсированы новыми. При разработке проектной документации на строительство автомобильных стоянок и парковок, размещаемых на уровне земли, должно быть обеспечено сохранение всех произрастающих на участке объекта строительства деревьев, за исключением признанных опасными.

Согласно проекту, компенсационные посадки деревьев будут проводиться весной и осенью. Администрации районов Минска будут вести учет удаленных деревьев и компенсационных посадок.

Общественное обсуждение проекта проходит до 2 мая.